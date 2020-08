Gros plan sur les équipes du WTCR 2020 : #6 ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

-

C'est parti pour la deuxième semaine de présentation des duos de pilotes confirmés avant le championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 sur FIAWTCR.com, avec aujourd'hui ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

#9 Attila Tassi (Hongrie)

#18 Tiago Monteiro (Portugal)

Voiture : Honda Civic Type R TCR

Pneus : Goodyear

Base : Friedersdorf, Allemagne

Team Principal : René Münnich

Team Manager : Dominik Greiner

Moments forts en WTCR :nouvelle équipe en 2020

ATTILA TASSI

Date de naissance : 14/06/1999

Nationalité : Hongrois

Classement au championnat WTCR 2019 : 24e

Ses chiffres en WTCR (au 01/08/20) :

Départs : 32

Victoires : 0

Poles : 1

Meilleurs tours : 2

Tours menés : 2

Points marqués : 56

Cinq faits :

Très jeune débutant :“Attika” Tassi n'avait que 12 ans quand il a couru pour la première fois en voiture, disputant la Hungarian Suzuki Swift Cup in 2012.

En bonne compagnie :En 2014, Tassi a affronté Dániel Nagy, détenteur depuis d'un podium en WTCR, en Suzuki Swift Cup. Il s'est classé troisième, alors que Nagy avait entamé la saison en tant que champion en titre.

Vice-champion :Malgré son jeune âge, Tassi a affronté le professionnel Jean-Karl Vernay pour le titre 2017 en TCR International Series, terminant en impressionnant deuxième au classement final. Il a décroché un podium quand le TCR International s'est produit en lever de rideau du Grand Prix de Russie de Formule 1 en 2016.

Une option plus sûre :Après une“très grosse chute”avec son vélo BMX dans laquelle il s'est fracturé le crâne, ses parents l'ont encouragé à pratiquer plutôt le karting.

Le saviez-vous ?Tassi a remporté le titre TCR Suisse en 2018, sur la base de résultats combinés dans plusieurs rendez-vous de TCR Europe et TCR Italie notamment.

TIAGO MONTEIRO

Date de naissance : 14/07/1976

Nationalité : Portugais

Classement au championnat WTCR 2019 : 20e

Ses chiffres en WTCR (au 01/08/20) :

Départs : 33

Victoires : 1

Poles : 0

Meilleurs tours : 0

Tours menés : 12

Points marqués : 109

Cinq faits :

Débuts en France :Ayant débuté dans la Porsche Cup française en 1997, Monteiro a brillé en championnat de France de Formula 3 avant de graver les échelons, engrangeant de l'expérience – et des applaudissements – en Formule 3000, Champ Car et World Series by Nissan. Il a acquis le statut de héros national quand il est devenu le premier Portugais à monter sur un podium de Formule 1, terminant troisième du Grand Prix des USA 2005 sur Jordan.

Destination tourisme :Monteiro a été une tête d'affiche du WTCC dès qu'il a rejoint ce championnat de voitures de tourisme avec SEAT en 2007. Il a remporté quatre victoires avec le constructeur espagnol et sept chez Honda.

Rêves de titre anéantis :Excellent durant la première moitié de la saison WTCC 2017, Monteiro était en lice pour le titre avant la partie asiatique de la saison, quand il s'est blessé gravement à la tête et au cou dans une sortie de route en essais au mois de septembre sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Sa campagne s'est interrompue brutalement et il a craint de ne plus jamais piloter.

Convalescencehéroïque :Monteiro a ensuite mené une bataille ardue mais courageuse pour retrouver la forme, son retour, lors des Essais Libres 1 de la WTCR Race of Japan en octobre 2018, survenant 415 jours après l'accident. Son meilleur classement a été une 11e place ce week-end-là, après que ses rivaux lui aient fait une haie d'honneur quand il a pris la piste pour la première fois.

Le saviez-vous ?Monteiro, qui a remporté une victoire pleine d'émotion dans la Course 3 de la WTCR Race of Portugal la saison dernière, se destinait à une carrière dans la gestion hôtelière quand le sport automobile a pris le dessus.

Rendez-vous jeudi sur FIAWTCR.com pour découvrir les pilotes de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

