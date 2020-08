Gros plan sur les équipes du WTCR 2020 : #7 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

-

Dans ce nouveau coup d’œil sur un duo de pilotes confirmé pour le championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020, FIA.WTCR.com s’occupe du cas de l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

ENGSTLER HYUNDAI N LIQUI MOLY RACING TEAM

WTCR Gros plan sur les équipes du WTCR 2020 : #6 ALL-INKL.DE Münnich Motorsport 10/08/2020 À 10:00

#8 Luca Engstler (Allemagne)

#88 Nicky Catsburg (Pays-Bas)



Voiture :Hyundai i30 N TCR

Pneus :Goodyear

Base :Wiggensbach, Allemagne

Propriétaire/Team Principal:Franz Engstler

Team Manager:Andreas Klinge

Temps forts en TCR :Titres ou victoires en TCR Asie, TCR Allemagne, TCR Malaisie, TCR Moyen-Orient



LUCA ENGSTLER



Date de naissance :08/03/2000

Nationalité :Allemand

Classement au championnat WTCR 2019 :28e

Ses chiffres en WTCR (au 01/08/20) :

Départs :6

Victoires :0

Poles :0

Meilleurs tours :0

Tours menés :0

Points marqués :2



Cinq faits :

Il a la course dans les gènes :Engstler est le fils de l’ancien pilote Franz Engstler, vainqueur en Championnat du monde des voitures de Tourisme de la FIA, qui dirige également l’équipe pour laquelle Engstler Jr disputera le championnat WTCR 2020.

15 ans de succès :outre une myriade de titres en TCR, Engstler a terminé l’année 2019 avec 15 victoires dans les différents championnats TCR auxquels il a participé dans le monde entier.

La preuve par huit :Le jeune Allemand portera le numéro 8 sur sa Hyundai i30 N TCR de l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, et voici pourquoi :“Depuis que j’ai commencé à pratiquer un sport, mon numéro a toujours été le 8. Cela a commencé quand je jouais au football, puis quand je me suis tourné vers le sport auto en karting, Formule 4 et enfin dans les séries TCR du monde entier. Je l’ai choisi à l’origine parce que mon anniversaire est le 8 mars, mais je n’en ai jamais changé, sauf quand j’étais champion en titre ! Je voudrais garder ce numéro 8 pour le reste de ma carrière de pilote, ça tombe donc bien que le numéro – de côté – représente l’infini.”

Son aide est précieuse :lorsque Hafizh Syahrin, star du MotoGP, a fait ses débuts en WTCR avec une Hyundai d’Engstler Motorsport sur le Circuit International de Sepang en décembre 2019, Luca Engstler était dans le secteur en tant que coach de pilotes.

Le saviez-vous ?Engstler a passé son enfance chez ses parents à Wiggensbach, en Bavière, à s’entraîner dur et à préparer ses propres repas pour s’assurer une alimentation saine.



NICKY CATSBURG



Date de naissance :15/02/1988

Nationalité :Dutch

Classement au championnat WTCR 2019 :13

Ses chiffres en WTCR (au 01/08/20) :

Départs :28

Victoires :0

Poles:2

Meilleurs tours :1

Tours menés :9

Points marqués :166



Cinq faits :

Il est multitâche :Catsburg est bien connu pour sa polyvalence. Il a acquis de l’expérience dans le domaine des monoplaces, des voitures de sport et des voitures de tourisme. Il a également gagné dans toutes ces disciplines et a excellé en tant qu’entraîneur de pilotes.

C’est un ancien (en quelque sorte) :si la saison 2019 a marqué la première campagne de Catsburg en WTCR, il n’est pas étranger aux courses de voitures de tourisme de la FIA avec 58 départs et deux victoires en WTCC à son actif.

Des débuts sensationnels :Il a terminé quatrième de ce qui était seulement sa deuxième course en WTCC, au volant d’une LADA Vesta d’usine sur le Moscow Raceway en milieu de saison 2015.

Une année bien remplie :Le programme de Catsburg pour 2019 comprenait également des campagnes dans le cadre du Championnat du monde d’Endurance de la FIA et de l’Intercontinental GT Challenge en tant que membre de l’équipe officielle BMW. Il se lance cette année encore dans une campagne de courses longue distance en parallèle de ses engagements avec l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team en WTCR.

Le saviez-vous ?L’aventure de Catsburg en sport automobile a commencé lorsque son père lui a payé un cours de pilotage à Zandvoort, sa récompense pour ne pas avoir commencé à fumer à l’adolescence…

The post Gros plan sur les équipes du WTCR 2020 : #7 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Guide circuit WTCR : #3 Slovakia Ring 09/08/2020 À 04:00