L'Autrichien de 19 ans prendra le relais dans la Hyundai i30 N TCR équipée par Goodyear que Nicky Catsburg a conduit à la victoire dans la course 3 de la WTCR Race of Slovakia dimanche. Catsburg n'est pas disponible pour participer au Hungaroring en raison d'un engagement antérieur, ce qui a conduit Gruber à recevoir cette offre pour participer à un meeting de WTCR - FIA World Touring Car Cup pour la première fois.



Il sera associé à Luca Engstler, 20 ans, au sein de l'équipe de Franz Engstler, le père du premier nommé, et les deux jeunes pilotes pourront prétendre concourir dans la catégorie WTCR Rookie Driver.



"Il est incroyable de me dire que j'ai cette opportunité après seulement quatre week-ends en ADAC TCR Allemagne", a déclaré Gruber. Mais mon équipe m'a vraiment soutenu et Hyundai a dit "oui, essayons". C'est peut-être parce que j'ai pu gagner ma toute première course en TCR Allemagne. Nous avons eu des moments difficiles après cela mais nous avons montré une bonne vitesse et je vais essayer de maintenir cette dynamique jusqu'au Hungaroring où j'essaierai de soutenir l'équipe autant que possible et d'essayer d'obtenir le meilleur résultat pour eux".



Un aperçu du défi à venir

Gruber s'est préparé pour ses débuts en WTCR avec une visite à la WTCR Race of Slovakia le week-end dernier. Il a pu y observer l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team en action, mais aussi le niveau de compétition auquel il sera confronté.



"Il est certain que ce sera difficile sur le Hungaroring", a déclaré Gruber, qui a participé aux différents briefings de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team sur le Slovakia Ring dans le cadre de son processus d'acclimatation. "J'ai regardé tous les pilotes du WTCR et c'est complètement différent du TCR Allemagne. Tout est à fond dès le début des Essais Libres 1, alors que je suis encore en plein apprentissage du pilotage d'une voiture de tourisme. C'est pourquoi je suis ici, pour apprendre et faire de mon mieux".



Le Hungaroring, un élément connu

Bien que le WTCR soit tout nouveau pour Gruber, il a appris à assimiler de mieux en mieux la Hyundai i30 N TCR, ainsi que les 4,381 km du Hungaroring, où se déroulera l'action de ce week-end. "J'ai roulé en Formule Renault sur le Hungaroring l'année dernière et j'aime vraiment ce circuit", a déclaré Gruber. "Il a un bon design et ce sera difficile, c'est certain. Ce sont des gars solides, tous rapides, mais avec l'équipe, nous pouvons faire du bon travail et obtenir un bon résultat".



Une affaire de famille

Après un passage réussi en karting, Gruber est passé à la Formule 4 en 2018 puis a couru en Formule Renault en 2019 avant de rejoindre l'ADAC TCR Allemagne pour 2020. "J'ai hâte d'être à ce week-end, mais je tiens à remercier Hyundai et Liqui Moly Team Engstler de m'avoir donné cette chance", a déclaré Gruber, dont le père et le grand-père ont tous deux couru. "Pour moi, être avec l'équipe Engstler, c'est comme être à la maison, je m'entends bien avec tout le monde dans l'équipe et nous nous amusons. Quand ça devient sérieux, nous sommes sérieux et tout le monde fait de son mieux pour essayer d'aller de plus en plus vite".