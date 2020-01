Guerrieri : 2020 peut être mon année en WTCR

Esteban Guerrieri estime pouvoir faire une place de mieux et remporter le WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020.

Guerrieri a perdu le titre face à Norbert Michelisz dans la 30e et dernière course de la saison 2019 au Sepang International Circuit en Malaisie le mois dernier.



Confirmé parmi les pilotes Honda Racing pour la campagne à venir, tout comme Néstor Girolami, Tiago Monteiro et Attila Tassi, l'Argentin n'a pas tardé à évoquer son ambition de titre.



“Je suis absolument ravi de rester avec Honda en 2020 et je pense vraiment que nous pouvons jouer le titre qui nous a échappé de si peu, encore une fois,” déclare Guerrieri. “La Civic Type R TCR est une voiture fantastique de bien des manières et j'ai hâte d'en reprendre le volant pour les essais.”

