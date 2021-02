Au volant de sa Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Guerrieri a terminé troisième, deuxième et quatrième du championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2018, 2019 et 2020 respectivement.



Après s'être une nouvelle fois engagé comme pilote Honda pour la WTCR 2021, Guerrieri a déclaré : "La prolongation de cette relation avec Honda est un sentiment fantastique, en particulier après une nouvelle campagne de haut niveau en 2020, malgré tous les défis que l'année a présentés."



"Globalement, nous espérons que les choses seront très différentes en 2021 par rapport à l'année dernière, mais une chose que nous espérons rester la même, c'est notre compétitivité. Nous avons prouvé à chaque saison jusqu'à présent que nous sommes capables de nous battre pour le titre, nous sentons donc naturellement que nous pouvons à nouveau le viser en 2021".



Guerrieri est double vainqueur sur la Nürburgring Nordschleife, qui accueille la WTCR Race of Germany, course inaugurale de la saison 2021, du 3 au 5 juin.