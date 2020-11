Le pilote du team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, au volant d'une Honda, s'est classé 13e dans la course 1, 10e dans la course 2 et 9e dans la course 3 sur le MotorLand Aragón.



La moisson finale de points de Guerrieri a été l'aboutissement d'un beau retour pour le vice-champion du monde de WTCR 2019, qui s'était qualifié 19e seulement le samedi, en partie en raison du lest de compensation de 60 kg attribué aux quatre Honda Civic Type R TCR en piste ce week-end.



On notera également que la neuvième place de l'Argentin dans la course 3 a été acquise après un dépassement sur le leader du championnat, Yann Ehrlacher, ce qui lui a permis de récupérer deux points dans la lutte pour le titre.



Cela signifie qu'il n'a perdu que quatre points au cours du week-end - autant dire qu'il a parfaitement limité les dégâts - et qu'il abordera la finale de la saison toujours à la deuxième place du classement, avec 26 points de retard sur son rival français.



"Compte tenu du lest de performance que nous avions ce week-end et de l'effet que cela a eu sur le TCR Civic Type R, nous pouvons être satisfaits du résultat", a déclaré Guerrieri. "Tout ce que nous pouvions vraiment essayer de faire, c'était de rester propres dans les premiers tours et de prendre des positions là où c'était possible, c'était donc super d'avoir pris de très bons départs dans les trois courses, et de finir dans le top 10 dans les courses 2 et 3 est un très bon résultat depuis là où nous sommes partis.J'ai un peu plus de retard que l'année dernière avant la dernière manche, mais c'est bien de quitter ce week-end avec notre objectif - devenir champions - toujours intact".