Guerrieri évoque la perte du commandement en Esports WTCR

Esteban Guerrieri se maintient fermement dans la lutte pour le titre dans le Pre-season Esports WTCR Championship, même si sa série de podiums s'est achevée.

Guerrieri menait le classement provisoire de quatre points avant les courses de Ningbo. Mais il en a maintenant huit de retard sur le nouveau leader, Yann Ehrlacher, étant retombé à la troisième place.

“Encore une paire de courses intenses”, a dit le pilote argentin de la Honda engagée par ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. “Je me suis loupé au virage 1 dans mon tour de qualification – j'avais une ombre comme point de repaire mais elle avait changé quand j'ai entamé mon run lors du shootout et j'ai commis une erreur de ce fait.”

“Cela a été difficile en Course 1 de garder le contact avec les trois voitures de tête, mais j'ai pris mon temps et je suis revenu sur elles. J'ai eu quelques batailles rapprochées avec Mikel Azcona mais il rendait sa voiture très large et je suis resté quatrième.”

“La Course 2 a été un peu plus frustrante : nous avions le rythme pour être dans le top 5 mais je suis resté bloqué longtemps derrière une voiture, ce qui a permis à deux autres de me passer au dernier tour.”

