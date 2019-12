Guerrieri félicite son rival Michelisz après avoir perdu le titre WTCR et veut sa “revanche”

Pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri a été prompt à féliciter Norbert Michelisz après avoir perdu le titre du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en Malaisie hier.

Guerrieri, pilotant une Honda Civic Type R TCR, a été vaincu lors de la 30e et dernière course de 2019 au Sepang International Circuit à l'issue d'une bataille animée pour le titre.



“Félicitations à ce gars,” a déclaré Guerrieri lors de la conférence de presse d'après-course, dimanche soir. “Je le connais très bien, il est très sympa et aussi rapide que gentil. Je suis vraiment content pour lui. C'était une belle bataille et j'ai pris du plaisir toute l'année, à vrai dire.”



“Aujourd'hui… c'est la vie, c'est tout. Je suis content d'être là et de pouvoir me battre pour un championnat du monde, je suis simplement reconnaissant de pouvoir vivre ça. Tout le reste, ce ne sont que des situations.”



“Azcona m'a percuté par derrière et m'a envoyé dans l'herbe, mon radiateur était plein d'herbe et j'ai dû rentrer au stand pour m'en débarrasser. J'ai tout donné, j'ai pris énormément de plaisir en pilotant dans ces conditions ce week-end. Jusqu'au dernier tour de la Course 3, j'ai pris énormément de plaisir. Je suis content d'avoir eu cette opportunité ce soir. Bien sûr, je suis un peu triste de ne pas avoir remporté le championnat, mais la revanche est toujours possible.”

