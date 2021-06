Esteban Guerrieri n'abordera pas seulement la WTCR Race of Portugal en tant que jeune papa, il arrivera encore plus motivé après son manque de réussite lors de l'ouverture en Allemagne.

L'Argentin a terminé quatrième de la Course 1 sur la Nürburgring Nordschleife mais n'a pas pu monter sur le podium en raison d'un problème avant le tour de formation qui l'a contraint à partir de la pitlane.



"Cela a été une période très chargée malgré l'intervalle de trois semaines entre les courses, mais je suis impatient de revenir en piste à Estoril," a déclaré Guerrieri. "J'ai de bons souvenirs sur cette piste pour m'y être imposé plus tôt dans ma carrière et, même si c'était il y a un peu de temps, je me souviens que c'est un tracé qui peut fournir de bonnes bagarres en piste."



"Le problème avant le départ de la course 2 en Allemagne a été un peu un coup d'arrêt, mais c'est aussi une occasion de devenir plus fort ensemble en tant qu'équipe. Maintenant, notre objectif est d'avoir un week-end clair et à rebondir immédiatement. "



Guerrieri a remporté une épreuve de Superleague Formula au Circuito do Estoril en 2009, tandis que son héros, Ayrton Senna, a remporté sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix du Portugal en 1985.

