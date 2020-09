Guerrieri et Monteiro, qui pilotent respectivement pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et ALL-INKL.DE Münnich Motorsport en WTCR - FIA World Touring Car Cup, rejoindront l'équipe Castrol Honda Racing pour cette épreuve en deux temps. Ils s'associeront à Dominik Fugel et Markus Oestreich. Monteiro s'était déjà associé à Fugel et Oestreich pour une victoire de catégorie lors de l'épreuve de la saison dernière.



"Je découvre tout sur le tas", explique Guerrieri. "Je n'ai jamais fait deux catégories différentes au cours du même week-end et deux structures de course complètement différentes. L'une est l'endurance, qui est le mode de constance et d'autres choses importantes dont il faut s'occuper. Ensuite, il y a la WTCR, qui est une course de sprint et qui consiste à essayer de maximiser les performances de la voiture dans un tour et aussi pendant la course".



La course ADAC TOTAL 24h-Rennen doit commencer à 15h30 CET demain (samedi). La course WTCR d'aujourd'hui est prévue à 16h40 et la course 2 à 10h00 samedi.