Guerrieri : le bac à graviers m’a piégé

Le bac à graviers du virage numéro 1 a fait plus que son office en ce qui concerne Esteban Guerrieri dans le cadre de la WTCR Race of China-Ningbo hier.

Une rare erreur de l’Argentin, vainqueur sur ce même circuit il y a un an, s’est soldée par un passage dans le gravier lors des essais libres vendredi après-midi.



Au départ, Guerrieri pensait qu'il réussirait à passer l'obstacle au volant de sa Honda Civic Type R du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport mais il est resté bloqué à quelques mètres d'une voie de dégagement.



"J'ai suis parti un peu large dans l'entrée du virage numéro 1", a déclaré Guerrieri, le premier pilote à remporter une course sanctionnée par la FIA sur le Ningbo International Speedpark en 2017. «J'ai laissé la voiture glisser un peu au large, mais je n’avais pas réalisé que le bac à gravier était si proche [du côté de la piste]. Je me suit dit : "OK, je traverse le bac à gravier pour rejoindre la route de secours", mais le bac à gravier fait près de 40 centimètres de haut. Je me suis donc retrouvé coincé dedans. "



La voiture de Guerrieri étant bloquée, les officiels de la course WTCR OSCARO ont rapidement mis fin à la séance et Guerrieri a pu continuer sans perdre de temps.



«Au final, j'ai eu un peu de chance [de ne pas perdre de temps en piste]», a-t-il déclaré. "Si nous pouvons trouver un meilleur équilibre pour trouver quelques dixièmes, espérons que nous pourrons nous battre pour la Q3 dimanche et les cinq premiers [aujourd'hui]."



Guerrieri a toutefois perdu du temps de piste lors des essais libres 2, ayant dû rentrer au stand en raison d'un problème mécanique à régler par son équipe. "J'ai eu un problème au niveau de la roue avant droite", a-t-il déclaré. "J'ai failli partir en tête-à-queue et j'ai eu un grosse sortie dans le freinage du virage 9. Mais après cela, je suis rentré lentement aux stands."

