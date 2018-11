Esteban Guerrieri poursuivra son tour du monde lors de cette saison 2018 avec une course dans son pays d'origine, en Argentine, ce week-end.

Après des sorties consécutives en Italie, en Chine, au Brésil et au Japon, le pilote déjà vainqueur en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO disputera les prestigieux 200 kilomètres de Buenos Aires en TC2000 dans sa ville natale.



Il rejoindra son plus jeune compatriote, Santiago Mallo, originaire de Río Tercero, la ville natale du triple champion du monde du FIA WTCC, José María López, au volant d'une Honda Civic construite et gérée par l’équipe RAM Motorsport de Victor Rosso.



Guerrieri a effectué un shakedown dans la voiture au Cabalén à Córdoba plus tôt cette semaine après son retour de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan où il a signé pour meilleur résultat du week-end une quatrième place lors de la première des trois courses à Suzuka dans sa Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

The post Guerrieri le globe-trotter en piste en Argentine appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.