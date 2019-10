Guerrieri leader sur la #RoadToMalaysia… avec un coup de pouce de Monteiro

Esteban Guerrieri a six points d'avance sur la #RoadToMalaysia suite à sa troisième victoire de la saison en WTCR / OSCARO, au Japon ce week-end – en partie grâce à un autre pilote Honda, Tiago Monteiro.

Monteiro était deuxième en Course 3 mais a laissé passer Guerrieri pour lui offrir quatre unités supplémentaires dans sa bataille face à Norbert Michelisz pour le titre 2019 de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



“Je suis très content, nous avons repris l'avantage dans la course au titre,” déclare le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. “Il reste un long chemin à parcourir, mais l'important, c'est que nous semblions constamment compétitifs et ayons marqué plus de points que quiconque ce week-end. Je suis extrêmement fier de l'équipe, car nous avons rebondi suite à une situation très difficile en Course 2, nous avons changé beaucoup de choses au niveau des réglages et nous avions un très bon rythme en Course 3. Par ailleurs, je suis reconnaissant envers Tiago de ne pas m'avoir compliqué la vie pour le doubler, car c'est bien pour nous tous si un pilote Honda Racing remporte [le titre].”



Quant au coup de main qu'il a donné à Guerrieri à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, Monteiro indique : “Il est pilote Honda, je suis pilote Honda. Jouer à ça ne me pose pas de problème, je ne suis pas dans la bataille et je ferai le maximum pour aider Honda à gagner.”

