Esteban Guerrieri a dû se contenter de deux 10e places à l'occasion de la venue du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le Circuit de l'Anneau du Rhin au début du mois.

L'Argentin avait bien défendu sa quatrième place dans la course 1 de laWTCR Race of Alsace GrandEst, mais il a été contraint de rentrer aux stands lorsqu'il a crevé ses pneus en évitant une glissade suite à un contact avec Gilles Magnus dans le virage à droite à grande vitesse du virage 1.



Son équipe allemande ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a rappelé le recordman de victoires en WTCR au stand, mais l'a renvoyé en piste, ce qui a permis à Guerrieri de terminer à la 10e place sur sa Honda Civic Type R TCR équipée de pneus Goodyear.



La course 2 a donné le même résultat pour Guerrieri, qui était en bonne voie pour la septième place jusqu'à ce qu'une collision avec Tom Coronel à l'avant-dernier virage dans le dernier tour de la course le fasse reculer au classement final.



"Compte tenu du potentiel que nous avions, ce n'était pas un dimanche facile",a déclaré Guerrieri après la course."J'ai été touché alors que je courais en quatrième position dans la Course 1, et cela m'a mis hors de la course pour les gros points parce que j'ai bloqué les quatre pneus et j'ai dû rentrer aux stands en conséquence. Dans la Course 2, nous n'avons pas vraiment eu la chance d'attaquer ou d'avancer. J'ai essayé de maintenir un rythme constant tout au long de la course, puis il y a eu un peu de confusion parce que j'ai été tapé par l'arrière dans l'avant-dernier virage alors que j'essayais de ralentir pour laisser passer Néstor [Girolami] également. Malgré cela, les voitures devant semblaient beaucoup plus rapides, elles volaient dans les lignes droites."

