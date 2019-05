Esteban Guerrieri a quitté le théâtre de la WTCR Race of Netherlands avec 11 points d'avance dans la #RoadToMalaysia mais a lancé un appel au soutien à l'équipe KCMG, qui aligne elle aussi des Honda, dans sa chasse au titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Guerrieri a pour équipier Néstor Girolami chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, qui mène le classement par équipes devant Cyan Racing Lynk & Co.

Bien que les deux pilotes argentins aient excellé cette saison avec cinq victoires en tout, le duo de KCMG, composé de Tiago Monteiro et Attila Talsi, n'a pas encore signé de podium.

“De notre côté, on est deux en tête pour le moment”, a dit Guerrieri. “On aimerait, c'est sûr, que KCMG se joigne à nous dans le paquet afin de pouvoir lutter un petit peu plus avec les autres voitures, les Hyundai et les Lynk & Co. Mais on va essayer de travailler dur et voir où ça nous mène.”

The post Guerrieri mène la #RoadToMalaysia du WTCR et demande du soutien appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.