Esteban Guerrieri n'est pas seulement le pilote qui a remporté le plus de victoires dans l'histoire du WTCR - FIA World Touring Car Cup, il a également remporté le plus de victoires dans la WTCR Race of Germany que n'importe lequel de ses rivaux.

Le champion argentin, qui emmène la formation ALL-INK.COM, a remporté la Course 2 en 2018 et la Course 2 en 2020, confirmant son statut de maître de la Nordschleife du Nürburgring.



Mais Guerrieri, qui pilote une Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear en WTCR, n'a jamais été du genre à se reposer sur ses lauriers.



"Nous avons montré au cours des trois dernières saisons que le package ALL-INK.COM Münnich Motorsport/Honda Civic Type R TCR est performant, alors bien sûr, notre objectif est de poursuivre cette tendance cette année et de nous battre pour le titre, surtout après les détails sur lesquels nous avons travaillé cet hiver."



"Le Nürburgring devrait être un bon endroit pour débuter notre campagne WTCR, en particulier avec le souvenir de mes victoires en WTCR et aux 24 heures du Nürburgring l'année dernière, mais c'est un circuit où vous ne pouvez pas vous permettre d'être complaisant ou de vous reposer sur vos succès précédents. Je suis donc très concentré sur le défi de ce week-end en particulier et impatient d'y aller."

WTCR Les horaires de la journée sur WTCR Race of Germany IL Y A 36 MINUTES

WTCR Quoi de neuf en WTCR en 2021 ? IL Y A 20 HEURES