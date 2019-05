Esteban Guerrieri est de retour dans la lutte pour remporter le WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

L'avantage du pilote argentin dans la#RoadToMalaysia est d'un point seulement sur le précédent leader Néstor Girolami, son compatriote et équipier chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Après avoir fini 12e de la Course 1 sur la WTCR Race of Netherlands, le pilote Honda a déclaré : “Ça n'a pas été la meilleure de mes journées. Même avec 50 kilos de compensation, j'aurais dû être un peu plus rapide en qualification, mais de ne pas avoir été capable d'utiliser mes nouveaux pneus à la fin – à cause du drapeau rouge – m'a clairement coûté des positions.”

“J'ai bénéficié des pénalités d'autres pilotes pour partir 14e, pris un bon départ et fini 12e. Les premiers tours ont été intenses et une fois les choses établies, je me suis juste efforcé de préserver la voiture. Je suis en tête du championnat, oui, mais beaucoup de choses peuvent se passer dans les deux courses de demain, alors on va travailler pour rendre la voiture aussi rapide que possible et nous assurer d'être dans la lutte.”

The post Guerrieri repasse en tête de la #RoadToMalaysia en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.