Guerrieri reprend la tête de l’Esports WTCR !

Esteban Guerrieri, le pilote du team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport soutenu par Honda, est de retour en tête du classement du championnat de pré-saison WTCR Esports.

La deuxième place de Guerrieri dans la course 1 et la quatrième place dans la course 2 sur le Slovakia Ring hier soir lui permettent de mener avec quatre points d'avance avant de retrouver la prochaine étape sur le Speedpark international virtuel de Ningbo ce dimanche (5 juillet).



"Mon tour de qualification n'était pas très bon - j'ai tiré large à l'épingle à cheveux", a déclaré le pilote argentin. "Mais même si je n'ai pas pu profiter pleinement du fait d'avoir été le plus rapide dans la première partie des qualifications, les deux courses ont été très bonnes et j'ai eu l'impression de tirer le maximum de mes positions sur la grille de départ."



"Au final nous avons terminé cette première moitié de la compétition en tête du championnat, ce qui est à nouveau un bon résultat si l'on considère que j'ai perdu quelques points sans que ce soit ma faute lors de la manche précédente [au Hungaroring]. Bien sûr, l'objectif est de continuer sur cette lanée, mais je ne peux que contrôler mes performances et celles-ci devront être du même niveau pour rester au top".



CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT APRÈS LA 6E MANCHE SUR 12 :



1 Esteban Guerrieri (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 99 points



2 Mato Homola (Slovaquie), BRC Racing Team, 95



3 Yann Ehrlacher (France), Cyan Racing Lynk & Co, 89



4 Norbert Michelisz (Hongrie), BRC N Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 89



5 Attila Tassi (Hongrie), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, 83



6 Mikel Azcona (Espagne), CUPRA Racing, 79



7 Néstor Girolami (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 68



8 Niels Langeveld (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, 65



9 Bence Boldizs (Hongrie), Zengő Motorsport, 55



10 Yvan Muller (France), Cyan Racing Lynk & Co, 33

