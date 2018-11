Guerrieri se joint aux autres vainqueurs FIA de Macao

Esteban Guerrieri a conclu ses célébrations pour sa victoire dans la course 3 lors de la course WTCR de Macao dimanche en rejoignant les autres vainqueurs de l'événement, Daniel Ticktum (au centre) et Augusto Farfus (à droite) pour une photo officielle.

Alors que Guerrieri a décroché les honneurs lors de la troisième et dernière course du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO du week-end, Ticktum a remporté la Coupe du monde de Formule 3 FIA alors que Farfus - un ancien vainqueur en FIA WTCC - remportant les honneurs dans la course GT.

