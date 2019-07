Guerrieri se maintient devant ses rivaux du WTCR dans la #RoadToMalaysia

Esteban Guerrieri continue de faire la course (au titre) en tête dans le WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Mais si le pilote de la Honda ALL-INKL.COM Münnich Motorsport garde le commandement de la #RoadToMalaysia, son avance sur le deuxième, Norbert Michelisz, a été ramenée de 45 à 25 points après les trois courses de Vila Real – et avant la pause estivale.

“C'est une journée aigre-douce”, a déclaré l'Argentin dimanche soir. “Je me suis réveillé avec la terrible nouvelle que nos amis de Cyan Racing avaient perdu un des membres de leur équipe, et mes pensées sont avec eux dans ces moments difficiles.”

“On s'est concentrés sur l'objectif d'être dans le top 10 en qualification. On l'a atteint après avoir apporté de bonnes améliorations sur la voiture la veille au soir. J'ai tout donné durant la Seconde Qualification, et eu la chance d'être en première ligne de la grille inversée [en Course 2] pour signer un bon podium avec la troisième place.”

