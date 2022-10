Esteban Guerrieri, le recordman de victoires en WTCR - FIA World Touring Car Cup, et compétiteur respecteur en ligne, a salué le retour de l'Esports WTCR.

La star de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, soutenu par Honda, compte une solide expérience du simracing et utilise la compétition virtuelle pour rester en forme.S'exprimant après la confirmation d'un Shoot-Out Esports WTCR à trois événements avant les cinq manches du championnat, l'as argentin a déclaré :Guerrieri poursuit :Click ICI pour plus de détails sur le nouveau Esports WTCR et les 10 000 € de prix à gagner.