Esteban Guerrieri était de retour en piste, affirmant son statut de spécialiste mondial de Touring Car, en décrochant la victoire en TCR South America lors d'une course d'endurance sur l'Autódromo Termas de Río Hondo ce week-end.

Guerrieri a fait ses débuts en Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA sur le tracé situé au nord-ouest de l'Argentine en 2016, où il s'est battu pour la pole position avant de se contenter de la sixième place, son meilleur résultat du week-end, dans la Course 2.



Pour sa dernière visite, Guerrieri a troqué la Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport qu'il utilise en WTCR - FIA World Touring Car Cup pour une version alignée par la Squadra Martino et a terminé premier aux côtés de son compatriote Fabio Casagrande, mais seulement après que son coéquipier en WTCR, Néstor Girolami, a connu une déception en fin de course.



Le partenaire de Girolami, Ignacio Montenegro, se dirigeait vers la victoire lorsque leur Honda a été victime d'un problème de surchauffe. Cela a permis à Casagrande de prendre la tête du classement devant le pilote WTCR, et Goodyear #FollowTheLeader - leader du championnat - Mikel Azcona, qui s'est vu attribuer la place de second lorsque Alceu Feldmann a été pénalisé à son tour pour un accrochage entre les deux pilotes.



L'ancien wildcard de WTCR, José Manuel Sapag, associé au vainqueur de la course WTCR Santiago Urrutia, s'est élancé de la pole position au volant de la Lynk & Co 03 TCR du PMO Racing, mais a dû abandonner suite à un contact.



Photo : TCR South America/Hernán Capa

