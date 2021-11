Esteban Guerrieri est persuadé avoir l'opportunité de "maximiser [ses] possibilités" lors de la première des deux manches de la WTCR Race of Italy aujourd'hui.

Guerrieri prendra le départ de la Course 1 sur la première ligne de la grille après s'être qualifié en neuvième position sur l'Adria International Raceway au volant de sa Honda Civic Type R TCR équipée de pneus Goodyear.



Bien qu'il n'ait pas pu se battre pour la pole position, l'Argentin ne perd pas espoir, le titre WTCR - FIA World Touring Car Cup étant toujours envisageable, notamment grâce à la grille de départ partiellement inversée de la Course 1.



"Nous devons voir cela comme un résultat positif qui nous met en position de maximiser nos possibilités demain, alors merci à tous les membres de l'équipe pour leurs efforts", a déclaré le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. "L'objectif était de rentrer dans le top 10 et nous y sommes parvenus, c'était donc une bonne journée de ce point de vue. Nous sommes là où nous nous attendions à être par rapport aux leaders - ils sont plus rapides que nous - mais nous allons essayer de frapper un gros coup demain depuis la première ligne sur la grille inversée."

