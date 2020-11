Guerrieri doit prendre le départ de la course 1 en 16e position, puis depuis la 18e place pour les courses 2 et 3, tandis qu'Ehrlacher doit prendre le départ des trois courses sur le MotorLand Aragón demain en cinquième, neuvième et deuxième position respectivement.



Bien que les espoirs de Guerrieri de remporter le titre WTCR - FIA World Touring Car Cup pour 2020 soient amenuisés, il reste mathématiquement dans la course pour battre Ehrlacher, avec six autres pilotes qui sont toujours dans la course avec 75 points en jeu dans les trois courses décisives de la saison.



"C'est comme ça", a déclaré le pilote de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, équipée de Honda. "Essayons de nous battre encore avec un objectif que nous avons demain et voyons ce que nous pouvons faire".



Les espoirs de Guerrieri ont connu un sérieux coup de frein lorsqu'il a été contraint de s'abstenir de participer à la deuxième séance d'essais libres pour permettre à ses mécaniciens de réparer un problème de système de freinage sur sa Honda Civic Type R TCR. Il a donc manqué de temps de piste et de préparation pour la qualification, au point d'être éliminé lors de la première phase en 18e position.



"Ça n'a pas très bien commencé, car nous avons décidé de modifier les réglages de freinage", a expliqué Guerrieri, vice-champion du monde WTCR l'an dernier. "Nous savions que nous allions perdre la deuxième session mais nous avons pensé que c'était la meilleure façon de l'attaquer, alors nous l'avons fait. Ensuite, lors des qualifications, je n'ai probablement pas maximisé mon potentiel.



"Mon tour a comporté des erreurs dans quelques virages, mais au final, c'est le potentiel que nous avions et c'est ce que Néstor a montré, et c'est loin de ce que nous attendions. C'est un peu inquiétant d'être à 1,7s du plus rapide, directement par rapport à nos rivaux Lynk & Co, donc il y a un peu de casse-tête".