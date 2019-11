Guerrieri veut rebondir à la WTCR Race of Macau

Esteban Guerrieri participera à la deuxième séance qualificative de la WTCR Race of Macau, cet après-midi, avec un moteur neuf dans sa Honda Civic Type R TCR.

Guerrieri n'était que 13e en Qualifications 1 ce matin, et afin de remettre son week-end – et sa lutte pour le titre WTCR / OSCARO – sur la bonne voie, les mécaniciens ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sont en train d'installer un nouveau moteur à temps pour les Qualifications 2, qui auront lieu à 13h35, heure locale.



Tandis que ce nouveau groupe propulseur devrait représenter un boost pour l'Argentin en Qualifications 2, il est automatiquement renvoyé en fond de grille pour la Course 1, qui doit commencer à 14h55 samedi.



“Il nous manquait un peu de puissance par rapport aux autres Honda, nous avons donc décidé d'adopter un nouveau moteur afin de nous donner les meilleures chances de marquer le plus de points possible en Q2 et dimanche,” déclare Guerrieri, qui est arrivé à Macao en leader du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019. “Ce sera dur depuis le fond de grille, mais nous travaillons pour dimanche et nous allons tout donner."

