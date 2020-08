Guide circuit WTCR : #3 Slovakia Ring

-

Le Slovakia Ring sera le théâtre du troisième rendez-vous de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020, une piste qui a la réputation d'être aussi exigeante que stimulante. Voici tous les détails clés sur un des circuits préférés des pilotes et des fans.

En 100 mots...Inauguré en 2010 à 40 kilomètres à l'est de la capitale Bratislava, le Slovakia Ring a accueilli cinq fois le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme à partir de 2012 et a toujours figuré au calendrier WTCR. Sa nature compliquée, ses variations de vitesse, son dénivelé et ses virages tous différents, dont le Turn 2 à 200 km/h, le font apprécier des pilotes et des spectateurs, présents par dizaines de milliers. Gabriele Tarquini, premier champion WTCR, y voit « une des meilleures pistes d'Europe ». Néstor Girolami, Frédéric Vervisch et Ma Qing Hua s'y sont imposés en 2019.

Situation : 800 Orechová Potôň 930 02, Slovaquie

Longueur piste : 5,922 kilomètres

Distance Course 1 : 9 tours (53,114 kilomètres)

Distance Course 2 : 9 tours (53,114 kilomètres)

Distance Course 3 : 11 tours (64,958 kilomètres)

Record du tour WTCR en qualification : Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR), 2'09''312 (moy. 164,80 km/h), 14/07/18

Record du tour WTCR en course : Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR), 2'11''061 (moy. 162,60 km/h), 14/07/18

Derniers vainqueurs 2019 : Course 1: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Course 2 : Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 : Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

2018 : Course 1 : Pepe Oriola (ESP) CUPRA TCR

Course 2 : Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Course 3 : Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Le circuit vu par Gabriele Tarquini :“La Slovaquie, ce sont toujours de très bons souvenirs pour moi et le Slovakia Ring est un des circuits les plus excitants pour piloter en WTCR. Sur ma liste personnelle de tracés, il est juste derrière Suzuka. Je suis toujours content d'y courir parce que les virages ont des caractéritqieques complètement différentes les uns par rapport aux autres. On a une partie très rapide et une partie très lente, c'est donc toujours excitant. Le T2 est un des virages les plus rapides avec ses 225 km/h, et je me souviens bien qu'une année, en WTCC, j'ai perdu le capot en plein milieu de cette courbe. C'était dingue, je n'avais aucune visibilité dans un des virages les plus rapides. Mais c'est un bon souvenir aussi, car j'ai pu en sortir.”

Le saviez-vous ?En plus d'être le lieu où Norbert Michelisz a signé sa première victoire en WTCR, en 2018, le Slovakia Ring est celui où Ma Qing Hua est devenu, lors de la troisième course de 2019, le premier pilote chinois à s'imposer en WTCR.

