Guide de circuit WTCR : #2 Nürburgring Nordschleife

-

Il n'y a pas de piste comparable aux 25,378 km de la Nürburgring Nordschleife, où se déroule la WTCR Race of Germany du 24 au 26 septembre. Voici des informations essentielles sur le célèbre circuit.

Théâtre de la WTCR Race of Germany, le mythique circuit allemand offre un défi sans pareil avec son impressionnant tracé de 25,378 kilomètres, ses 64 virages à couper le souffle et la météo changeante des montagnes de l'Eifel. Ouvert en 1927, la Nürburgring Nordschleife, habituée du Grand Prix d'Allemagne jusqu'à l'accident presque mortel de Niki Lauda en 1976, a rejoint le calendrier du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA de 2015 à 2017, dans le cadre du week-end des 24 heures de l'ADAC Zurich (24h du Nürburgring). Le WTCR a pris le relais en 2018 et a donné encore plus d'ampleur à l'action avec Yvan Muller, Esteban Guerrieri et Thed Björk qui se sont partagé les victoires. Esteban Guerrieri a encore gagné en 2019, tout comme Johan Kristoffersson et le héros local Benjamin Leuchter.



Localisation :Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg, Allemagne

Longueur de la piste :25,378 kilomètres

Distance de la course 1 :3 tours (75,884 kilomètres)

Distance de la course 2 :3 tours (75,884 kilomètres)

Record du tour de qualification en WTCR :Thed Björk (Hyundai i30 N TCR), 8m55.085s (170.7kph), 11/05/18

Record du tour en courseen WTCR :Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS) 8m59.076s (169.4kph), 12/05/18



Récents vainqueurs :

2019 :

Course 1 :Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Course 2 :Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Course 3 :Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

2018 :

Course 1 :Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Course 2 :Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 :Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



Le circuit vu par Thed Björk :"C'est la piste la plus difficile au monde. Un pilote passe par toutes les émotions, parce qu'il y a tellement de défis différents, de la vitesse lente à la vitesse élevée, des bosses, des compressions. C'est effrayant, mais j'ai beaucoup de respect pour la piste et j'ai toujours hâte de la retrouver. Si vous y allez seulement avec la peur, vous ne serez pas performant. Et si vous y gagnez, vous aurez la satisfaction de pouvoir relever ce défi en tant que pilote, avec votre voiture et votre équipe".



Le saviez-vous ?La Nordschleife originale a été combinée avec la Südschleife sur une longueur de 28 265 kilomètres pour organiser les épreuves de l'Eifelrennen pour les motos et les voitures. Après le grand prix de la fin des années 1920, le GP d'Allemagne de 1931 s'est déroulé uniquement sur la Nordschleife, sur une distance de 22,8 kilomètres. Achille Varzi a gagné au volant d'une Bugatti T51.

WTCR C’est le jour du roi du WTCR ! 08/08/2020 À 04:00

The post Guide de circuit WTCR : #2 Nürburgring Nordschleife appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Gros plan sur le plateau du WTCR 2020 : #4 Cyan Performance Lynk & Co 06/08/2020 À 10:00