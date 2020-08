Guide de circuit WTCR : #4 Hungaroring

-

Piste d'origine du roi du WTCR Norbert Michelisz, le Hungaroring va accueillir la quatrième épreuve de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Voici toutes les informations clés.

En bref...Situé à moins de 20 kilomètres au nord-est de Budapest, le Hungaroring est réputé pour avoir accueilli le premier grand prix de Formule 1 derrière l'ancien rideau de fer en 1986. Présent sur le calendrier de la F1 depuis, le Hungaroring est également devenu un lieu de prédilection pour les courses de voitures de tourisme, en particulier depuis l'émergence de Norbert Michelisz en tant que héros local et surtout après sa victoire en 2015. La piste a été refaite pour 2016 avec des bordures redessinées. Elle combine des virages serrés et des enchaînements rapides, tandis que sa position géographique, dans une vallée, permet aux pilotes de bénéficier d'une belle descente avant une remontée jusqu'au virage 4 à grande vitesse.



Lieu : 2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, Hongrie

Longueur de la piste :4,381 kilomètres

Distance de la course 1 :12 tours (52,532 kilomètres)

Distance de la course 2 :12 tours (52,532 kilomètres)

Distance de la course 3 :15 tours (65,675 kilomètres)

Record du tour de qualification en WTCR :Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 1m52.176s (140.50kph), 28/04/18

Record du tour de la course en WTCR :Yann Ehrlacher (Honda Civic Type R TCR) 1m54.129s (138.10kph), 29/04/18



Récents vainqueur :

2019 :

Course 1 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 2 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

2018 :

Course 1 :Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

Course 2 :Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCR

Course 3 :Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



La piste vue par Norbert Michelisz :"C'est incroyable de courir devant les fans hongrois. C'est toujours une énorme pression la semaine avant la course. Mais dès que je saute de la voiture après la dernière course, j'ai hâte que l'année suivante, je reprenne la course devant mes fans. J'apprécie énormément tout le soutien que j'ai reçu, car c'est vraiment spécial d'avoir ces gens derrière moi. Quoi qu'il arrive, ils sont là à 100 % et me soutiennent. Cela me donne un coup de pouce supplémentaire plusieurs fois et de l'énergie supplémentaire, surtout quand les choses ne vont pas vraiment dans mon sens".



Le saviez-vous ?Après 30 ans de fonctionnement, le Hungaroring a finalement été refait à neuf en 2016 avec 57 000 mètres carrés d'asphalte. Et pour prouver à quel point le nouveau revêtement était lisse, cinq pilotes du WTCC ont mangé du goulasch pendant qu'ils étaient assis sur la piste pour une photo de groupe.

