Tiago Monteiro a décrit le circuit iconique de la Nordschleife, théâtre de la WTCR Race of Germany, comme l'une des pistes "les plus hardcore".

Monteiro, qui a remporté la course 1 de la WTCR Race of Germany la saison dernière, participe cette année au WTCR - FIA World Touring Car Cup au sein du LIQUI MOLY Team Engstler au volant d'une Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear.



Avant la cinquième visite consécutive du WTCR sur ce circuit légendaire, le champion portugais a déclaré :"La Nordschleife est évidemment un endroit très unique dans le monde du sport automobile. Il n'y a rien de comparable, pas même Macao ou Vila Real, [c'est] l'un de ces circuits les plus hardcore."



"La Nordschleife est un monstre. Il y a cette intensité que l'on ressent dès que l'on s'y trouve ; toute la semaine, on a cette pression, cette attention supplémentaire. Vous savez que vous allez vous battre avec vous-même, avec la voiture, avec la piste. Il est si difficile d'y aller vite et si difficile de gagner, que lorsque vous y arrivez, c'est quelque chose qui n'a rien de comparable."



"Les fans reviennent après deux ans sans aucun ou autant que ce à quoi nous étions habitués, mais maintenant ils sont de retour et c'est incroyable de voir tant de gens qui campent pendant une semaine, qui prennent leurs vacances un an à l'avance sur la Nordschleife."



"Vous pouvez sentir les barbecues, vous pouvez sentir les fêtes, c'est une atmosphère vraiment unique. Il y a tellement de fans, ils sont tellement dévoués, ils savent tout de vous et de votre carrière."



"C'est le plus grand défi de l'année, avec Vila Real pour moi, mais c'est incroyable que nous ayons l'opportunité de courir là-bas une course de sprint en WTCR."



"Ayant gagné là-bas l'année dernière, j'aimerais continuer sur cette lancée, mais nous savons tout d'abord que le LIQUI MOLY Team Engstler n'a pas fait de tests là-bas cette année - nous savons que presque tout le monde en a fait, ce qui fait une différence - et nous serons un peu plus lourds que ce que nous aimerions. Ce sera donc un défi, mais sur la Nordschleife, tout peut arriver, alors nous prendrons les choses en main."

