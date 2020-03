Héros du WTCR : #1 Tiago Monteiro

Chaque semaine, FIAWTCR.com mettra en lumière un héros du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Le premier est Tiago Monteiro, pilote Honda.

Date de naissance : 24/07/1976

Nationalité : Portugais

Voiture : Honda Civic Type R TCR

Départs en WTCR : 33

Victoires en WTCR : 1

Pole positions en WTCR : 1

Tours menés en WTCR : 12

Points en WTCR : 109



Qui est-il ? Après avoir participé à la Porsche Carrera Cup France en 1997, Monteiro s'est illustré en championnat de Formule 3 du pays avant de gravir les échelons et d'acquérir de l'expérience - et des succès - en Formule 3000, en Champ Car et en World Series BY Nissan. Il a ensuite acquis le statut de héros national lorsqu'il est devenu le premier Portugais à monter sur un podium de la Formule 1 après avoir terminé troisième au Grand Prix des États-Unis en 2005 pour le compte de l'écurie Jordan. Il a été l'un des leaders du WTCC dès son arrivée au championnat avec SEAT en 2007 et il est prêt pour une deuxième saison complète dans le championnat désormais baptisé WTCR au volant d'une Honda Civic Type R TCR pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Qu'est-ce qui fait de lui un héros ? Après avoir excellé pendant la première moitié de la saison WTCC 2017, Monteiro était en route pour le titre à l'approche des manches asiatiques de fin de saison lorsqu'il a subi de graves blessures à la tête et au cou lors d'un accident en essai au Circuit de Barcelona-Catalunya en septembre de la même année. Cet accident a mis un terme brutal à sa campagne et lui a fait craindre de ne plus jamais courir.



Monteiro a ensuite mené une bataille courageuse, bien qu'ardue, pour retrouver la forme - et être autorisé à concourir à nouveau - avec son retour lors des essais libres 1 de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan en octobre 2018, 415 jours après l'accident. Il a signé une impressionnante 11e place pour son retour, ses rivaux marquant son retour aux affaires en formant une garde d'honneur avant qu'il ne prenne la piste. Puis, au cours de sa première saison complète depuis son terrible accident en essai, Monteiro a remporté une victoire émouvante dans les rues de Vila Real en juillet dernier.



Qui sont ses héros ? "Je ne vais pas citer de noms du WTCR, je vais donc choisir Benoît Tréluyer et James Hunt. Benoît a été mon premier coéquipier en monoplace et c'est un très bon ami, je l'apprécie vraiment en tant que personne et c'est un brillant pilote. Je ne suis pas fou de James Hunt, mais on est obligé d'aimer son attitude et son approche du sport automobile".

The post Héros du WTCR : #1 Tiago Monteiro appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.