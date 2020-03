En vue de la saison 2020, FIAWTCR.com met en lumière les héros du WTCR – FIA World Touring Car Cup. Cette semaine, c'est au tour d'Yvan Muller, récemment annoncé en tant que pilote Cyan Racing Lynk & Co aux côtés de son neveu Yvan Muller.

Date de naissance : 16 août 1969

Nationalité : Français

Voiture : Lynk & Co 03 TCR

Départs en WTCR : 60

Victoires en WTCR : 7

Pole positions en WTCR : 3

Tours en tête en WTCR : 92

Points en WTCR : 634



Qui est-il ? Le quadruple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA se prépare pour sa troisième campagne pour le titre en WTCR, cette fois dans la même équipe que son neveu, Yann Ehrlacher, bien qu'il se soit "retiré" de la compétition à la fin de la saison 2016...



Qu'est-ce qui fait de lui un héros ? Avec plus de titres (quatre), de victoires (48), de poles (29), de tours rapides (38) et de tours en tête (571) que tous, Muller est le pilote le plus titré de l'histoire du championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA. Il est également connu pour sa polyvalence, ayant remporté la couronne britannique de F2 en 1992 et la série de courses sur glace du Trophée Andros à dix reprises. Son CV comprend également des participations au Dakar et en championnat du monde des rallyes.



Qui sont ses héros ? Pour son podium idéal, Muller a choisi : "Yann [Ehrlacher], mon neveu, c'est sûr, et je voudrais être sur le podium avec Gabriele [Tarquini] parce que nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et peut-être aussi Tiago [Monteiro] parce que nous sommes dans cette série ensemble depuis longtemps, mais ça pourrait aussi être Rob Huff ou Tom Coronel."

The post Héros du WTCR #3 Yvan Muller appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.