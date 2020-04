Héros du WTCR : #4 Norbert Michelisz

FIAWTCR.com met en lumière les héros du WTCR - FIA World Touring Car Cup en vue de la saison 2020. Cette semaine, c'est au tour du roi du WTCR, Norbert Michelisz, qui défendra son titre au volant d'une i30 N TCR de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Date de naissance : 8 août 1984

Nationalité : hongroise

Voiture : Hyundai i30 N TCR

Départs en WTCR : 60

Victoires en WTCR gagne : 6

Pole positions en WTCR : 7

Tours en tête en WTCR : 65

Points en WTCR : 618



Qui est-il ? Michelisz est l'exemple du simracer devenu pilote de course. Après avoir été repéré sur Internet, il a passé un test au volant d'une Renault Clio du Zengő Motorsport sur le Hungaroring en 2005. Bien qu'il fut alors un débutant, il a tourné ce jour là seulement 0,2s plus lent que l'expérimenté pilote Gábor Wéber. Cette performance lui a valu une saison en Suzuki Swift Cup dans son pays natal en 2006 et il n'a jamais cessé de progresser. Il a atteint le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2010, est devenu pilote d'usine en WTCC en 2016 et a disputé le titre la saison suivante. Il est devenu le roi du WTCR en 2019 lors d'une finale à quatre en Malaisie en décembre dernier.



Qu'est-ce qui fait de lui un héros ? Michelisz a fêté sa victoire en se remémorant son improbable ascension au sommet de la WTCR : "Il y a un peu plus de 10 ans, j'étais assis chez moi et je rêvais de conduire une voiture de course. Mais dans notre situation [familiale], à 18 ans, je me suis rendu compte que je n'y arriverais probablement pas. Mais à 21 ans, j'ai été invité à passer un test. C'était la première fois que je pilotais une voiture de course, grâce à mes résultats en jeux de simulation. D'année en année, j'ai réussi à monter un peu plus haut. Le fait pour un pilote venu de Hongrie de décrocher un volant d'usine était quelque chose d'incroyable, sans parler du fait de gagner des courses et d'être en mesure de me battre pour un titre mondial à deux reprises".



Qui sont ses héros qu'il choisirait pour un podium idéal ? "Je choisirais Michael Schumacher parce qu'il est la plus grande légende du sport automobile. J'aurais bien dit Sébastien Loeb, mais j'étais déjà avec lui sur un podium en WTCC. Je choisirais donc Tom Kristensen parce que c'est une grande légende au Mans".

The post Héros du WTCR : #4 Norbert Michelisz appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.