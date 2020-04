Héros du WTCR : #5 Esteban Guerrieri

Dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup, FIAWTCR.com met en avant certains des héros de la série. Le héros de cette semaine est Esteban Guerrieri, le pilote argentin du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, qui roule sur Honda.

Date de naissance : 19 janvier 1985

Nationalité : Argentine

Voiture : Honda Civic Type R TCR

Départs en WTCR : 60

Victoires en WTCR : 6

Pole positions en WTCR : 2

Tours en tête en WTCR : 88

Points en WTCR : 616



Qui est-il ? Dauphin de Norbert Michelisz dans la course au titre WTCR 2019 après avoir terminé troisième la saison précédente, Guerrieri a remporté un succès considérable en monoplace, en affrontant Hamilton, Ricciardo et Vettel en Formule 3 avant de gravir les échelons. Cependant, les possibilités de continuer à courir en monoplace étant limitées, un passage au championnat argentin Súper 2000 via la série Turismo Carretera lui a apporté le salut en 2013. Cette décision allait lui permettre d'atteindre le plus haut niveau en courses de supertourisme internationale.



Qu'est-ce qui fait de lui un héros ? À sept ans, Guerrieri a demandé à sa mère de l'envoyer dans une autre école pour qu'il puisse apprendre l'anglais et l'informatique - deux choses que, selon Ayrton Senna, il faut maîtriser avant qu'un pilote puisse devenir professionnel. Guerrieri a fait ses débuts en WTCC avec une apparition unique à domicile en 2016 et a réalisé le tour le plus rapide de tous lors du week-end de Termas de Río Hondo. Il a commencé la saison par une victoire dans les rues de Marrakech pour l'équipe Campos. Il a de nouveau triomphé à Ningbo avant d'être recruté par l'équipe d'usine Honda pour remplacer Tiago Monteiro, blessé, pour les trois dernières épreuves de la saison. Il n'a pas déçu, remportant la finale du Qatar depuis la pole position. Depuis, il fait partie de la famille Honda Racing.



Qui est son héros ? "J'ai toujours été un fan de Senna. C'est une icône pour beaucoup, beaucoup de gens, surtout en Amérique du Sud, et il a toujours été une inspiration pour moi. Quand j'étais enfant, je pense qu'il était mon héros parce qu'il gagnait - on admire toujours le gars le plus rapide. Mais plus je m'intéressais à lui, plus j'en apprenais sur sa personnalité et c'est quelque chose qui est devenu encore plus spécial pour moi, et que j'ai vraiment beaucoup appris et que j'essaie toujours de mettre en pratique dans ma vie".

