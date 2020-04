-

Depuis quelques semaines, le site FIAWTCR.com met en avant un héros du WTCR - FIA World Touring Car Cup. A l'approche de la saison 2020, c'est au tour du pilote Tom Coronel du Comtoyou Racing d'être mis en avant.

Date de naissance : 15 avril 1972

Nationalité : Néerlandaise

Voiture : Audi RS 3 LMS

Départ en WTCR : 59

Points en WTCR : 87



Qui est-il ? Faisant partie de la famille du championnat du monde de supertourisme de la FIA depuis que la catégorie a été relancée lors de la saison 2005, Coronel est connu sous son surnom "The Showman" pour sa capacité à attirer les projecteurs partout où il va. Ultra-charismatique, le Néerlandais est à la fois pilote, entrepreneur, consultant à la télévision et star de YouTube. Il a aussi (et surtout) remporté des victoires dans de nombreux championnats et est très polyvalent. Il reste l'un des membres les plus populaires du paddock du WTCR.



Qu'est-ce qui fait de lui un héros ? Coronel a fait un long séjour au Japon au début de sa carrière, remportant les titres nationaux de Formule 3 et de Formule Nippon et remportant également des succès en Super GT. Il a remporté le célèbre Masters de Formula 3 de Zandvoort et a testé une voiture de Formule 1. En plus d'avoir participé dix fois aux 24 heures du Mans, Coronel a commencé l'année 2020 avec son meilleur résultat au Rallye Dakar en sept tentatives en accompagnant son frère jumeau Tim à la 27e place du classement général. Ayant couru sur des voitures de tourisme depuis 2001, Coronel a pour objectif de prendre son 500e départ dans la discipline en 2020.



Qui est son héros ? "C'est difficile parce que je connais beaucoup de gars. Mais j'opterais pour Jörg Müller et Duncan Huisman. Ils étaient mes compagnons de course lorsque nous roulions en BMW aux temps du ETCC et du WTCC, c'était des compétitions formidables".

WTCR #RaceAtHome: Baldi et Banki se partagent les victoires sur le Slovakia Ring, Guerrieri en lutte pour HIER À 19:00

The post Héros du WTCR #6 : Tom Coronel appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome: Suivez l’Esports WTCR Beat the Drivers en direct sur le Slovakia Ring HIER À 16:00