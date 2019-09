Ma Qinghua révèle comment il compte gérer la pression à domicile en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le Chinois, qui a déjà écrit l'Histoire, fera partie des candidats à la victoire au Ningbo International Speedpark avec l'Alfa Romeo du Team Mulsanne ce week-end.



Ma s'étant déjà imposé en Slovaquie cette saison, les attentes sont élevées.



“Je suis relativement détendu,” déclare Ma. “Quand je suis en bonne position pendant la course, j'essaie de prendre du plaisir, de ne pas penser à la pression, aux spectateurs, au fait d'être en Chine pour ma course à domicile. J'essaie de prendre du plaisir, de me battre et de me concentrer sur la course, sans trop réfléchir.”



La WTCR Race of China commence avec les Essais Libres 1 de 17h à 17h45 (heure locale) vendredi. La Course 1 débute à 15h40 samedi, tandis que les Courses 2 et 3 sont à 14h30 et 15h50 respectivement ce dimanche.

The post Héros local, Ma révèle comment il va gérer la pression en Chine appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.