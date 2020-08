Histoires de familles en WTCR

-

Ces derniers temps, la famille du WTCR - FIA World Touring Car Cup a eu de quoi se réjouir.

Au début de ce mois, Franco Girolami, le frère cadet de Néstor, triple vainqueur en WTCR, a signé son premier podium en TCR Italie, sous le regard de son aîné au Mugello.



Le même week-end, à l'Autódromo do Algarve de Portimão, au Portugal, Lourenço Monteiro, neveu de Tiago Monteiro, héros du WTCR, a remporté une victoire et une troisième place dans la KIA GT Cup.



Le week-end dernier, le fils de Monteiro, Noah, a remporté une épreuve de karting de la série nationale portugaise, ce qui a suscité la réaction de son père sur Facebook. "Quel week-end incroyable. P2, P2, P1 et gagner la grande finale. Si fier de toi, tu as travaillé dur pour celle-là."



En attendant, Girolami Jr reprendra la piste lorsque la série TCR Italie se poursuivra à Misano ce week-end.



Photo : MM Motorsport

