Histoires de la première année du WTCR : Bennani revient aux affaires

Mehdi Bennani fut l'un des pilotes à s'imposer en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors de la saison inaugurale.

Toutefois, un grave accident survenu lors de la WTCR Race of Portugal fin juin, à la suite d'une collision à haute vitesse avec son coéquipier Rob Huff, l'a fortement diminué et l'a fait se questionner au sujet de son envie de continuer à courir au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing, notamment après un retour difficile en Slovaquie.



Mais il a rebondi avec la manière en Chine, commençant avec un podium à Ningbo et un premier triomphe à Wuhan après un duel palpitant dans le dernier tour avec Aurélien Comte.



«C’était une belle victoire parce que beaucoup de choses se sont passées depuis mon accident à Vila Real», a déclaré le Marocain, âgé de 35 ans. «Cette victoire est dédiée au roi du Maroc, qui a tant fait pour faire de moi un pilote professionnel. Je savais que [Comte] était beaucoup plus léger, d'environ 60 kg. Il s'est beaucoup rapproché dans les trois derniers tours, mais quand il m'a doublé, j'ai su qu'il serait presque impossible pour lui d'arrêter la voiture à l'épingle sur cette trajectoire. Je suis très heureux, le goût de la victoire me manquait. "



Thed Björk a remporté deux victoires lors de la WTCR Race of China-Ningbo. Yvan Muller complète un week-end plein pour l'équipe YMR. Jean-Karl Vernay et Gordon Shedden ont rejoint Bennani en tant que vainqueurs à Wuhan.

