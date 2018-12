Histoires de la première année du WTCR : Ceccon décroche une victoire pleine d’émotions

Kevin Ceccon a confirmé les promesses mises en lui avec un succès éblouisant pour ses débuts à Suzuka, décrochant la victoire lors de la course 1 de la JVCKENWOOD Race of Japan.

Au volant d’une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris, l’Italien aligné par le Team Mulsanne s'était élancé du deuxième rang, mais a dépassé au départ l'auteur de la pole position DHL, Aurélien Comte, à l'approche de la chicane à la fin du deuxième tour.



Restant calme pendant deux périodes de neutralisation derrière la voiture de sécurité, le pilote de 25 ans a conservé sa victoire, communiquant par radio avec son équipe à deux virages de la fin pour s'assurer qu'ils étaient prêts à célébrer ce triomphe.



«Nous sommes assez rapides au Japon!», S'est réjoui Ceccon après être sorti de son Alfa Romeo. «Je me suis bien battu avec Comte et j'ai pu prendre la tête. Il y avait tellement de voitures de sécurité! C’est un week-end incroyable pour moi, pour l’équipe et pour Alfa Romeo. La seule chose que j’ai faite de différente par rapport à une course normale, c’est avant le dernier virage que j’ai appelé l’équipe à la radio et lui a dit: «Les gars, sautez sur le mur et on se voit là-bas».



Ceccon aurait pu remporter deux victoires à Suzuka s’il n’avait pas écopé d’une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir mis les quatre roues de son Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne dans son emplacement de départ sur la DHL Pole Position de la course 3. Il a gagné sur la piste mais a été rétrogradé à la troisième place alors que Gabriele Tarquini remportait la victoire.



«Je suis très déçu pour Kevin car il était le gars le plus rapide ici, intouchable pour qui que ce soit, a déclaré Tarquini après coup.



Revivez la victoire exceptionnelle de Ceccon en cliquantici.

