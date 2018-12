Histoires de la première année du WTCR : dans les coulisses avec les héros de Vila Real

Le carambolage de la course 1 sur la WTCR Race of Portugal a fait s'envoler de nombreux espoirs et a touché de nombreuses voitures du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Alors que les Volkswagen Golf de Mehdi Bennani et de Rob Huff du Sébastien Loeb Racing - ainsi que la Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport de James Thompson, n'allaient pas plus loin - toutes les autres voitures impliquées dans le tour ont été réparées temps pour la qualification et les deux courses du dimanche.



Mais pour cela, plusieurs équipes ont dû travailler toute la nuit pour réparer des dégâts importants.



L'équipe YMR, dont le chef d’équipe, Yvan Muller, a finalement remporté la victoire dans la course 1 après sa reprise, a travaillé d'arrache-pied pour réparer la Hyundai i30 N TCR de Thed Björk, laquelle a brièvement pris feu dans l'accident du samedi. En remportant la course 3, le Suédois a plus que remboursé ses mécaniciens pour leurs exploits.



Norbert Michelisz, du BRC Racing Team, portait un bandage au bras gauche quand il est retourné en piste dimanche matin, mais le Hongrois s'est déclaré apte à la course, tandis que sa Hyundai, gravement endommagée, a été remise en état de fonctionner avec l'aide d'un atelier de carrosserie local, pendant une nuit de réparation.



Yann Ehrlacher a forcé son équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport à passer à la vitesse supérieure pour réparer sa Honda. Leurs efforts ont porté leurs fruits lorsque Ehrlacher a réussi à se qualifier pour la Q3 lors des qualifications du dimanche, alors que deux septièmes places dans les courses de dimanche ont maintenu l’ancien leader du championnat dans la course au titre.



«Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point les mécaniciens sont incroyables dans cette équipe», a déclaré Ehrlacher à l'époque. «Ils ont travaillé toute la nuit sans dormir et ont préparé ma voiture pour les courses d’aujourd’hui. Cela aurait pu facilement être deux forfaits. "



Mato Homola a rejoint Muller et Björk au rang des vainqueurs en s'imposant au Portugal, le Slovaque décrochant son premier succès en WTCR OSCARO au volant de sa PEUGEOT 308TCR du DG Sport Compétition après avoir géré le tour "joker" à la perfection dans sa bataille contre Muller.



Aucun conducteur n'a été sérieusement blessé dans l'accident impliquant plusieurs voitures à Vila Real. Cliquezicipour revoir l'incident.

The post Histoires de la première année du WTCR : dans les coulisses avec les héros de Vila Real appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.