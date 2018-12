Histoires de la première année du WTCR : la ligue des champions !

L'incursion de René Rast lors de la WTCR Race of Germany en tant que pilote wildcard a fait que trois champions d'actuels championnats majeurs de supertourisme étaient en piste sur la même épreuve lorsque la légendaire Nordschleife du Nürburgring a accueilli le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à la mi-mai.

Rast, double vainqueur du titre du DTM, a ainsi affronté Thed Björk, champion du monde des voitures de tourisme WTCC en 2017, et Jean-Karl Vernay, qui avait remporté le titre des TCR International Series la même année.



Même s'il connaissait parfaitement le tracé du Nürburgring Nordschleife de 25,378 kilomètres et son Audi RS 3 LMS, la tâche s'annonçait difficile pour René Rast pour tenter de figurer parmi les favoris lors de ses débuts en WTCR OSCARO, en particulier en raison du lest de 60 kilos alloué à tous les pilotes wildcard de la série cette saison.



Mais, après avoir terminé sixième après s'être élancé de la 16e place lors de la course 1, les espoirs du héros local René Rast étaient bien plus élevés pour la deuxième course, dont le départ était donné avec la grille inversée pour les dix premiers. Des espoirs pourtant envolés assez rapidement pour le pilote allemand, éliminé après un accrochage dès le premier tour avec Rob Huff, un incident qui le contraignait de surcroît à déclarer forfait poua course 3 en raison d'une direction endommagée.



Par opposition, Thed Björk a vécu un week-end plus qu'exceptionnel sur la Nordschleife, devenant le septième pilote victorieux de la saison avec un succès dans la course 3 (cliquezicipour retrouver l'action de cette course) après avoir terminé deuxième derrière son équipier Yvan Muller dans la course 1. Vernay, de son côté, a battu Rast pour la cinquième place dans la course 1 avant d'ajouter deux deuxièmes places dans les courses 2 et 3.



Lorsqu'on lui demandait après l'épreuve s'il pouvait considérer un retour en WTCR OSCARO dans le futur, Rast a indiqué : "J'aimerais. Les voitures sont très exigeantes à pilotes, surtout sur une piste comme la Nordschleife. Le talent des pilotes est assez incroyables, donc bien sûr j'aimerais revenir et j'espère rejoindre le podium un jour".

The post Histoires de la première année du WTCR : la ligue des champions ! appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.