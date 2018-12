Avant la WTCR Race of Slovakia à la mi-juillet, neuf pilotes s'étaient déjà imposés en WTCR - FIA World Touring Car cup présenté par OSCARO. Mais lorsque Pepe Oriola a passé la ligne en première position dans la course 1, ce chiffre a été porté à dix.

Le résultat, qui était aussi une première en WTCR OSCARO pour Cupra et le Team OSCARO by Campos Racing, est venu après qu'Oriola ait profité d'un mauvais départ de la part de Gabriele Tarquini, l'auteur de la DHL Pole Position, avant de dépasser Aurélien Comte pour prendre une avance qu'il ne perdrait plus malgré le fait qu'il ait dû défendre sa position à l'issue d'une neutralisation derrière la voiture de sécurité à la mi-course.



«Lorsque tout le monde effectuait des tests au début de l'année, j'étais à la maison et attendais encore de signer mon contrat», a déclaré Oriola après la course. «Alors, pas à pas, nous y arrivons et trouvons de nouvelles choses partout. Toutes ces choses réunies font des bons points et ces bons points sont vraiment utiles pour la lutte pour le championnat. J'étais un peu inquiet avec la voiture de sécurité, mais j'ai pu créer un bon écart. Je suis très heureux pour mes sponsors et heureux de donner à Cupra sa première victoire en WTCR. "



Deux autres jeunes pilotes ont brillé en Slovaquie: Norbert Nagy a signé son premier podium dans la course 2, tandis que Kevin Ceccon a pris des points lors de son premier week-end de compétition en supertourisme.



Cliquezicipour voir les temps forts de la course 1 de la WTCR Race of Slovakia.

The post Histoires de la première année du WTCR : les jeunes en vue en Slovaquie appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.