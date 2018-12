Histoires de la première année du WTCR : les larmes de joie de Guerrieri

Esteban Guerrieri a contenu l'immense pression de l'auteur de la pole position DHL Rob Huff pour s'imposer lors de la course 3 de la WTCR Race of Macau, son second succès de la saisosn après celui décroché sur la Nordschleife du Nürburgring plus tôt dans l'année.

Le pilote Honda de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport driver a devancé Huff et Norbert Michelisz lors de l'ultime manche de la saison, un résultat qui lui a valu de terminer à la troisième place du classement final du championnat.



"C’était une saison fantastique et je suis heureux de terminer la saison de cette façon, en m'imposant à Macao", a déclaré l’Argentin, visiblement ému. «J'ai remporté deux victoires cette année, à Macao et sur la Nordschleife, je ne peux donc pas en demander plus. Ce fut une excellente année et je termine également troisième [au classement]. Je suis très heureux."



«J’ai été déçu vendredi, mais si j'avais su que j'allais gagner aujourd’hui, c’est bien. Je suis heureux d'être aux côtés de ce gars ici [Rob Huff] et j’ai beaucoup appris en défendant contre lui, et bien sûr, nous aurons une belle bagarre l’année prochaine. Grâce à mon équipe, à ma famille, j'ai beaucoup de soutien et à ma mère qui se bat… Je suis très heureux, merci. ”

