Histoires de la première année du WTCR : les pilotes forment une haie d’honneur pour Monteiro

Scène émouvante lors de la première journée d'action à Suzuka, lorsque les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO formaient une haie d'honneur dans la pitlane avant de regarder Monteiro prendre la piste pour les Essais Libres 1 avant de suivre le pilote portugais le long des 5.807 km du circuit.



S'exprimant en direct via la liaison intercom, le pilote du Boutsen Ginion Racing Honda déclarait : "C'est un moment très émouvant, de revenir après 14 mois. J'essaie de me concentrer sur les essais, mais il y a beaucoup d'émotions, beaucoup. J'ai des larmes dans les yeux. J'ai reçu un accueil incroyable de la part de tout le monde dans la famille du WTCR Eurosport. J'ai rêvé de cela depuis tellement maintenant, et maintenant nous y sommes. C'est pourquoi j'aime ce sport, et ce championnat".



Le premier tour lancé de Monteiro a été bouclé en 2'16''453, même si l'ancien pilote de Formule 1 a insisté avant de se rendre au Japon que sa performance était secondaire, et qu'il se concentrait surtout à se réacclimater aux contraintes de la compétition de supertourisme.



Cliquezicipour revoir le retour émouvant de Monteiro.

