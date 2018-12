Histoires de la première année du WTCR : Tarquini remporte le titre mondial à Macao

Alors que Esteban Guerrieri et Frédéric Vervisch ont rejoint Jean-Karl Vernay dans le club des vainqueurs de la WTCR Race of Macau, la plus grande célébration concernait Gabriele Tarquini, qui décrochait le tout premier titre de l'histoire du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, pour trois points seulement.

Au volant d'une Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team chaussée de pneus Yokohama, Tarquini a remporté la première épreuve de l’année au Maroc et s'est fermement maintenu dans la course au titre par après.



Malgré une deuxième qualification compliquée à Macao, qui le repoussait hors du top 10 sur la grille pour les courses décisives de dimanche, Tarquini a fait juste ce qu'il fallait avec une 10e place dans la course 3 pour décrocher la couronne au détriment de son rival Yvan Muller.



«Je me souviens que, il y a neuf ans, j'ai pensé arrêter de courir car, que voulez-vous obtenir de plus qu'un titre mondial?» A déclaré Tarquini, 56 ans. «C'est probablement le meilleur moment pour arrêter mais, d'un autre côté, je me disais 'pourquoi devrais-je arrêter ?, je veux courir. J'ai encore l'adrénaline, je ne suis pas vraiment lent, je peux encore courir'. Et j'ai décidé, car SEAT arrêtait son programme, de repartir avec une équipe privée en 2010, 2011 et 2012, puis j'étais de retour dans une équipe Honda. Je n'ai donc jamais arrêté et ce fut une saison extraordinaire. Et je dois aussi remercier Hyundai pour m'avoir choisi dès le début, toute l'équipe, les mécaniciens et mon équipier. Et je veux aussi féliciter Yvan, qui a fait un super boulot toute la saison. Il fut mon adversaire le plus coriace".



Tarquini, ancien pilote de Formule 1, qui a remporté le championnat du monde des voitures de tourisme FIA WTCC en 2009, a décroché cinq victoires, deux pole positions, cinq meilleurs tours et a mené 73 tours de cours au cours de la saison.



Cliquezicipour revoir le titre de Tarquini en WTCR OSCARO. Les classements finaux du WTCR 2018 peuvent être consultésici.

The post Histoires de la première année du WTCR : Tarquini remporte le titre mondial à Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.