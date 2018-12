Histoires de la première année du WTCR : tête royale en piste

La royauté a pris la piste lorsque le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a visité les Pays-Bas lors de la quatrième étape de la saison.

Le prince Bernhard van Oranje, membre de la famille royale néerlandaise et pilote expérimenté à part entière, a pris le départ et terminé les trois courses sur le circuit de Zandvoort, sa piste.



Au volant d’une Audi RS 3 LMS du Bas Koeten Racing, van Oranje, âgé de 48 ans, s'est classé 21e dans les courses 1 et 2 avant de prendre la 19e place pour la troisième et dernière course du week-end des Jumbo Racedagen, qui a attiré 110 000 fans - en présence de la star hollandaise de chez Red Bull en Formule Un, Max Verstappen



"Ce fut l'un des meilleurs week-ends que nous ayons jamais eu et tous les spectateurs l'ont apprécié", a déclaré van Oranje, qui participait à la compétition en tant que concurrent wildcard. «Pour un nouveau pilote peu expérimenté en traction avant, c'était difficile, mais au final, mes temps me plaçaient dans le top 10, même s'il s'agissait de la course 3.»



Les spectateurs hollandais étaient ravis de célébrer la présence de Verstappen, mais les spectateurs français avaient l'occasion de se réjouir, Yann Ehrlacher, Aurélien Comte et Jean-Karl Vernay, se partageant les victoires pour les marques Honda, PEUGEOT et Audi.



