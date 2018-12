Histoires de la première saison du WTCR : Kristensen donne le coup d’envoi

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a débuté en fanfare à Marrakech début avril, lorsque le Circuit Moulay El Hassan fut le théâtre d'une course animée qui allait donner le ton de cette saison inaugurale.

Mais, alors que 25 pilotes de la WTCR OSCARO étaient rassemblés en Afrique du Nord, Tom Kristensen, vainqueur à neuf reprises des 24 Heures du Mans, a bouclé les premiers tours de la piste de 2,971 kilomètres dans l’un des sept types de voitures - une Audi RS 3 LMS - qui allait concourir, et s'imposer, lors de cette première saison.



Légende du sport automobile, et ambassadeur d’Eurosport Motorsport, Kristensen était au Maroc pour l'inauguration de la nouvelle ère des courses de voitures de tourisme internationales, et a temporairement pris le volant d'une des voitures de l’équipe Audi Sport Leopard Lukoil Team, celle pilotée par Gordon Shedden en course.



«C’est sur ces types de circuits étroits avec beaucoup de changements de direction et de parties bosselées qu’elle est incroyablement agile, très réactive et également très bonne sur les freinages», a déclaré le Danois après sa brève sortie en piste. “Être l'un des premiers à conduire ces voitures sur cette piste est cool, incroyable et agréable.”



L’équipe Audi Sport Leopard Lukoil, gérée par l'équipe WRT, restera sous les feux des projecteurs à Marrakech lorsque le coéquipier de Shedden, Jean-Karl Vernay, remportait la deuxième course de ce rendez-vous marocain. Cependant, grâce à ses victoires des première et troisième courses du week-end, c’est Gabriele Tarquini qui prenait la tête du championnat pour le BRC Racing Team, sur Hyundai.



Cliquezicipour regarder Kristensen en piste à Marrakech.

