Homola est un habitué des jeux de simulation, et a participé aux pré-qualifications pour la manche Suzuka du championnat multijoueur Esports WTCR OSCARO.

«C’était vraiment une aide précieuse car cela m’a permis de faire beaucoup de tours là-bas», a déclaré le Slovaque, membre de l’équipe DG Sport Compétition sur sa Peugeot. «De plus, mon sponsor Simrace avec son simulateur professionnel m’a permis d’avoir un excellent feeling. Je me suis vraiment habitué virtuellement au circuit, j’ai appris quelque chose sur les virages et je l’utilise ici. C’était une bonne préparation pour moi. »

The post Homola: l’Esports WTCR OSCARO pour me montrer le plus rapide au Japon appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.