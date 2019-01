Honda ajoute un trio de pointe à la #WTCR2019SUPERGRID

Néstor Girolami, Esteban Guerrieri et Tiago Monteiro sont les derniers pilotes star en date à rejoindre la #WTCR2019SUPERGRID après la confirmation de Honda que le constructeur japonais sera à nouveau représenté en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Les Argentins Girolami, 29 ans, et Guerrieri, 34 ans, piloteront pour l’équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, soutenue par Honda, lors de la saison du WTCR / OSCARO, qui compte 10 manches, alors que Monteiro, 42 ans, sera lui encore au volant d’une Civic Type R TCR pour la saison complète. L’équipe du pilote portugais - ainsi que son équipier - seront annoncés dans les prochaines semaines.



L’ajout de Girolami, Guerrieri et Monteiro - tous des vainqueurs de course en FIA ​​World Touring Car - augmente le nombre de # WTCR2019SUPERGRID à 14 pilotes alors que plusieurs autres annonces intéressantes sont attendues prochainement. Parmi ceux déjà annoncés figurent sept vainqueurs de titre mondial FIA, dont Augusto Farfus, Johan Kristoffersson et Gabriele Tarquini.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, a déclaré: "L'annonce de Honda est non seulement une bonne nouvelle pour ses équipes clientes, qui ne peuvent que tirer bénéfice du fait de disposer de pilotes d'un tel niveau au sein de leur effectif. Il est également très excitant de voir que le niveau de la #WTCR2019SUPERGRID s'élève encore davantage."



"C’est vraiment bien que Néstor soit de retour en supertourisme mondial et ce sera fascinant de le voir associé à Esteban - en tant qu'amis proches, compatriotes et pilotes super rapides - dans la même équipe."



"Nous sommes, bien sûr, rès heureux que Tiago s'engage pour une saison complète. Après toute la douleur et tous les combats, c'est le moins qu'il mérite et tout crédit va à Honda pour lui avoir donné cette chance de se battre pour un titre mondial."

