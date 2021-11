Rob Huff a terminé sa dernière journée de la saison 2021 en WTCR - FIA World Touring Car Cup en remportant le TAG Heuer Best Lap Trophy en plus de sa victoire dans la Course 2 de la WTCR VTB Race of Russia.

Le pilote Zengő Motorsport a en effet réalisé le tour le plus rapide dans les deux courses disputées sur l’Autodrom de Sotchi, et c’est la marque établie dans la Course 1 qui s’est avérée la meilleure de la journée. Huff a signé un temps de 2min33,452s, avant son abandon en raison de dégâts sur sa CUPRA Leon Competición. Ce chrono a donc été plus rapide que celui de 2min33,748s dans la Course 2, qu’il a remportée avec 4,563s d’avance sur Frédéric Vervisch et son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport.

La victoire de Huff dans la Course 2 est la première depuis son retour en WTCR cette saison, et a fait de lui le douzième vainqueur différent en seize manches.

