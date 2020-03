Rob Huff apportera ses compétences en WTCR - FIA World Touring Car Cup en Scandinavie en 2020 après s'être engagé dans le championnat TCR local.

Le champion du monde des voitures de tourisme de la FIA WTCC 2012, double vainqueur en WTCR, a rejoint l'équipe Lestrup Racing Team pour piloter une Volkswagen Golf GTI TCR dans la série de six épreuves du TCR Scandinavie.



"Quelques uns de mes coéquipiers ont déjà participé au championnat, et nous savons d'après le niveau des pilotes qui sont venus du STCC et ont couru avec moi en championnat du monde, que le niveau est très élevé, ce qui signifie que c'est vraiment excitant de courir ici", a déclaré le Britannique Huff.



"L'équipe Lestrup Racing Team est une équipe fantastique et je sais qu'elle vise haut cette année. Mon objectif est de mettre à profit toutes mes années d'expérience dans le développement de la Volkswagen Golf GTI TCR sur le terrain, et d'aider l'équipe à exploiter le potentiel de la voiture et à mener le combat sur le devant de la scène.



"Bien sûr, je n'ai couru sur aucun des circuits du calendrier, c'est donc un challenge passionnant mais aussi un défi, avec seulement un peu de temps pour apprendre les circuits contre un peloton de pilotes qui courent en Scandinavie depuis de nombreuses années. Mais je suis prêt à relever ce défi et j'attends avec impatience la saison à venir".



Le Ring Knutstorp, dans le sud de la Suède, doit accueillir l'ouverture de la saison les 15 et 16 mai.

The post Huff apportera son expérience du WTCR au championnat scandinave appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.